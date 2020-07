Černé budeme psát s velkým Č, bílé s malým b, rozhodla se agentura AP a další média

Zatímco například CNN, Fox News a další média budou psát i slovo „Bílý“ s velkým počátečním písmenem, přičemž jejich názor podporuje i Národní asociace černých žurnalistů a řada černošských akademiků, média jako New York Times, USA Today či NBC News budou referovat o běloších s malým písmenem.

Na tuto stranu se nyní přidala i americká tisková agentura AP, jejíž standardy jsou v anglicky psaném světě často přejímány. „Souhlasíme, že barva pleti bílých lidí hraje roli v systémové nerovnosti a nespravedlnosti, a chceme, aby naše žurnalistika tento problém do hloubky zkoumala,“ uvedl viceprezident AP John Daniszewski.

„Psát slovo ‚White‘ s velkým písmenem by však mohlo legitimizovat názory bělošských rasistů, kteří toto slovo s velkým písmenem používají,“ vysvětlil Daniszewski. „Bílí nereprezentují sdílenou kulturu a historii způsobem, jak je to v případě černých,“ zdůvodnil zase své rozhodnutí psát „bílí“ s malým písmenem deník New York Times.