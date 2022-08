Osmadvacetiletý Čech vyhrál mezinárodní soutěž Man of the Year

Chabr se do soutěže kvalifikoval díky třetímu místu tuzemské soutěže Muž roku. Soutěžící se v mezinárodní soutěži předvedli na Bali při různých módních přehlídkách a prezentovali svůj stylizovaný národní kroj.

Vítězem mezinárodní soutěže Man of the Year na indonéském ostrově Bali se stal Čech Dominik Chabr. V české soutěži Muž roku loni skončil třetí.

„Je to obrovský úspěch pro soutěž Muž roku, velmi jsem mu držel palce, protože Dominik bral celou soutěž velmi vážně a zodpovědně. Dominikovi se nyní otevřel svět a přeji mu to,“ uvedl pořadatel české soutěže Muž roku David Novotný. Podle něj teď Chabr bude reprezentovat soutěž Man of the Year i českého Muže roku.