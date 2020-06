Bývalý vikář a jeho o 54 let mladší manžel se milovali po svém. Dědit bude zlatokop

Sedmadvacetiletý Florin Marin poznal Clementse před pěti lety díky seznamovací aplikaci. Bývalý vikář tehdy po smrti matky, se kterou žil, toužil po společnosti a dostal se až k Marinovi, jenž do Anglie přijel za prací.

S tím rodina postaršího muže nebyla rozhodně spokojena. „Proč by si někdo takhle mladý bral osmdesátiletého muže? Nemusíte být jaderný fyzik, abyste si dokázal odpovědět, že mu jde o peníze. Ale já se nezlobím kvůli penězům, vadí mi, že Phillipa takhle někdo využíval,” tvrdí Clementsův bratr Tony.

Miloval jsem ho po svém. Něco jako člena rodiny. Měli jsme spolu vztah, který se zakládal na důvěře a pečování, nebyl sexuální. Staral se o mě, dával mi peníze, já mu to oplácel, třeba jsem mu vařil.

Později se musel Clements vyrovnat také s nevěrou. Marin pravidelně navštěvoval gay kluby a začal se stýkat s jistým Jesusem, Španělem ve středních letech. Tehdy se pár rozdělil a Clements se vrátil zpátky do Velké Británie. Vzhledem k tomu, že svůj dům ale prodal, musel bydlet v pronajatém pokoji u svého kamaráda.

Ani to však nevedlo k rozvodu a v březnu letošního roku se manželé opět shledali v rumunské metropoli. „Oba jsme se toho naučili až až,” uvedl tehdy Clements. „Vím, že Florianovi musím dát prostor. Nevadí mi, že chodí do gay klubů, musí se stýkat s mladšími lidmi. To je velmi důležité, když je mezi námi takový věkový rozdíl,” domníval se Clements, jenž se objevil se svým manželem i v několika televizních pořadech.