Britský princ Harry chystá paměti, bude vzpomínat na Megxit

Britský princ Harry pracuje na intimních a upřímných pamětech, které vyjdou ke konci příštího roku. Harry a jeho manželka Meghan se dostali do sporu se zbytkem královské rodiny poté, co se v roce 2020 vzdali svých povinností a práv v britské monarchii. A přestěhovali se do USA, kde žijí se svými dvěma dětmi.