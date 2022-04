Britské antarktické území oslavilo první svatbu homosexuálního páru

„Antarktida je tak neuvěřitelná. Jsme spolu už 20 let, ale když jsme přijeli na Antarktidu, připadalo nám to jako dokonalé místo, kde do toho konečně praštit,“ řekl jeho manžel Stephen, který se i přes nízkou teplotu oblékl do tradičního kiltu – stejně jako někteří svatebčané.