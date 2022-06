Britku trápila záhadná nemoc. S diagnózou jí pomohla až cizí žena z Facebooku

Marshallová se ze žaludečních problémů nedostávala. Loni na jaře jí lékaři diagnostikovali takzvanou gastroparézu, což je porucha vyprazdňování žaludku.

Léčba však nezabírala a žena kvůli bolestem a nechuti k jídlu hodně zhubla, uvádí server Mirror.

Rozhodla se proto o svou zkušenost podělit na Facebooku, konkrétně ve skupině lidí, kteří trpí gastroparézou.

Jedna z uživatelek Marshallové navrhnula, aby si zkusila vyhledat syndrom MALS, při kterém není do žaludku, jater a dalších orgánů správně přiváděna krev.

„Nevěděla jsem, co dělat, cítila jsem se na dně. V podstatě jsem už všechno vzdala. Našla jsem si na Facebooku skupinu pro lidi s gastroparézou a napsala vše, co mě trápí. Přišla mi zpráva od jedné Američanky, která pracuje už 20 let jako zdravotní sestra,“ uvedla Marshallová.

„Řekla mi, že sama trpí syndromem MALS a pracovala i s pacienty, kteří ho měli. Bylo to docela štěstí,“ doplnila Marshallová, která začala o nemoci sbírat informace a zjistila, že symptomy se shodují s těmi, které sama prožívala.

Vyhledala proto specialistu v Londýně, který ji diagnózu skutečně potvrdil.

Ulevilo se jí

Marshallová nyní čeká na operaci u odborníka v americkém Connecticutu a doufá, že se jí konečně uleví.

„Trpěla jsem bolestmi pokaždé, když jsem se najedla. Došlo to do bodu, kdy mě i dvě sousta jídla dokázaly položit na zbytek dne do postele,“ řekla Britka, která by měla operaci podstoupit už během července.

Prozatím jí lékaři pomáhají injekcemi se steroidy.