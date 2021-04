Britka otěhotněla během těhotenství

A právě to se stalo 39leté Rebecce Robertsové. 17. září roku 2020 se jí narodila takzvaná „superdvojčata“ Noah a Rosalie. I když se děti narodily ve stejný den, počaty byly v rozpětí tří týdnů od sebe.

„Bylo to neuvěřitelné, prvních čtrnáct dní byl na skenu vidět jen Noah, pak k němu přibyla Rosalie a já se ptala, jak je to možné,“ vyprávěla svým fanouškům na Instagramu Rebecca. V nemocnici zůstala po porodu až do Vánoc. Obě děti se ale mají čile k světu, a tak se právě na svátky celá rodina konečně setkala doma.