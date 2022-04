Brit si v Praze koupil autobus a vozí jím ukrajinské uprchlíky

Od doby, kdy s humanitárními cestami začal, už z ukrajinského Umaně do 12 hodin vzdálené polské obce Medyka dopravil téměř 200 uprchlíků.

„Sám jsem otec a chtěl jsem učinit cokoliv, co by efektivně těm trpícím lidem pomohlo. Spojil jsem se s několika organizacemi, které byly ochotny naplnit autobus potřebnými věcmi, a vydal se do Umaně,” svěřil se dobrovolník serveru Independent.