Běžce vyděsila v parku zakázaná obří ryba z opačného konce světa

Pro malajsijského běžce, který si v pondělí užíval ranní výklus v Tun Fuad Stephensově parku v Sabahu na ostrově Borneo, to musel být pořádný šok. V jezírku, které míjel, totiž plaval obrovský tvor. Že těžko mohl poznat, o co se jedná, je pochopitelné. Ryba totiž pocházela z druhého konce světa - z Jižní Ameriky a její dovoz do Malajsie je zakázaný.