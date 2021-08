Autista v domově důchodců roztancoval 101letého muže

„Už jsem byl pomalu na odchodu, když mě Don požádal, zda by si nemohl zatancovat se mnou. Přišel na parket a já jsem mu ukázal nějaké taneční pohyby,” popsal situaci mladý nadšenec do tancování.

„Byl úžasný, nechce se mi věřit, že má 101 let, jeho kreace byly skvělé. Když jsem viděl, jak jsou on i všichni ostatní šťastní, měl jsem dobrý pocit,” dodal Ollie.

„Byl to opravdu krásný okamžik. Ollie navštívil svoji prababičku a bylo to poprvé, co před obyvateli domova vystoupil. Don se ho zeptal, zda by se mohl přidat. Bylo to přirozené a skvěle se na to koukalo,” řekla babička Ollieho Ann Jessopová, která video pořídila.