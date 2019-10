Australan za stovky tisíc nabízí, že zoufalým farmářům přivolá déšť

„Přivolávání deště“ se Miles už věnuje dvacet let. Už v roce 2006 před aktivitami jeho společnosti, která se tehdy ještě jmenovala Aquiess, varovala vláda státu Victoria, nyní po další vlně devastujícího sucha varovala před jeho aktivitami Australská komise pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů (ACCC).

A na jakém principu přivolávání deště funguje? To přesně nikdo neví. Miles tvrdí, že už v devadesátých letech odhalil, „že je možné postupně ovlivňovat vzorce počasí používáním variace Einstein-Rosenova mostu, popsaného prvně ve třicátých letech, k efektivnímu vytvoření přemostění mezi ‚přítomností‘ ve fyzikálním časoprostorovém kontinuu a událostmi v blízké budoucnosti, které pak lze jeden až deset dní dopředu předvídat“.

Miles následně dodává, že stačí malé množství energie, které je-li využito správným způsobem, ovlivní obrovský chaotický systém, jimž děje v zemské atmosféře bezpochyby jsou. Co to všechno znamená? Vlastně nic. Miles ve svém vysvětlení pouze využije několika vědeckých termínů, které poskládá vedle sebe, aby to znělo sofistikovaně. Princip, na kterém jeho metoda funguje, už odhalit nechce.

„Bylo nám doporučeno, abychom si tuto technologii nepatentovali, protože bychom tím odhalili, jak to vlastně funguje. Rozumím skepticismu, ale jediná další cesta je plně odhalit naše technologie, vědu a fyziku. Pokud bychom to udělali, ztratili bychom je v zájmu národní bezpečnosti, a udělali by z toho zbraň,“ vysvětlil Miles v rozhovoru pro australský server News.com.au.

Inkasuje peníze za nic?

A jak Miles získává peníze? Podepíše s farmáři třítýdenní kontakt, když během něj napadne 100 milimetrů srážek, zaplatí mu farmář 50 tisíc australských dolarů (786 tisíc korun), když polovina, zaplatí farmář pouze polovinu, a když méně, neplatí farmář nic.

Tento typ kontraktu je Milesovou hlavní obranou. Nemůžu podvádět, když ode mne nic neodstanou, tak přece nic neplatí, tvrdí Miles. Jenže jeho trik funguje jinak. Stačí oslovit dostatečně velké množství farmářů a od těch šťastných, kterým zaprší, pak jen vyinkasovat peníze.

Rádiu ABC se podařilo zkontaktovat farmáře, který Milesovi zaplatil a je s jeho službami spokojený. „Zapojil jsem se do jeho projektu, protože to znělo dobře. Když jste farmář, tak déšť pro vás znamená všechno. Myslím si, že důkaz je tam venku. Koukáte na předpověď, která má přijít, a zničehonic se začne dramaticky měnit. Víte, že za tím je on a musím říct, že ještě nikdy jsem neměl tak dobrou úrodu,“ uvedl farmář, který si nepřál být jmenován.

Jelikož je kvůli australskému právu a faktu, že Miles nechce sdělit, na jakém principu jeho technologie funguje, těžké dokázat jeho podvod soudně, ACCC nabádá farmáře k větší opatrnosti a ostražitosti před podobnými projekty.