Anglii obcházejí moroví doktoři. A bojí se nejen děti

Vystrašenému dítěti mohlo být kolem deseti let, žena se proto rozhodla muže pokárat. „Šla jsem k němu a řekla mu, že to, co dělá, není v pořádku,“ popsala Chloe. Morový doktor pokrčil rameny, pak se pomalu otočil a beze slova na Chloe pět minut zíral.