nčs, Novinky

Ve své rodné zemi má na kontě 24 obvinění ze znásilnění, kvůli kterým měl být zatčen a putovat za mříže. Avis však místo za katr odcestoval se svým 17letým synem do Los Angeles.

Z kalifornského města se dvojice dostala až k pláži přezdívané „Mortuary Beach” (pohřební pláž), která je nechvalně proslulá vysokým počtem úmrtí. Tam se také 25. února letošního roku měl při nočním koupání Avis ztratit v moři. Tak alespoň situaci popsal policistům mužův syn.

Po několikadenním pátrání, kdy byly do akce nasazeni policejní potápěči či drony, však tělo nebylo k nalezení. Vzhledem k nejasnostem ve výpovědi mladíka vyšla najevo Avisova minulost a smrt se stala krajně podezřelou. Neexistovali svědci, kteří by viděli muže do moře jít a syn nebyl schopný vysvětlit ani cestu z Los Angeles k pláži. Ačkoliv byl mladík propuštěn bez obvinění zpět do Skotska, pátrání po podezřelém muži stále pokračovalo.

Pět měsíců pátrání



A policisté byli po zhruba pěti měsících skutečně úspěšní. Hledaného muže objevili ve městě Colorado Springs ve státě Colorado, tedy zhruba dva tisíce kilometrů od Los Angeles. Obě země nyní jednají o jeho vydání zpět do Skotska. V hledáčku policie by se také mohl objevit Avisův syn kvůli křivé výpovědi.