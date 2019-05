Novinky

Pětatřicetiletá Amanda Ellerová se ztratila v rezervaci Makawao Forest v pátek 8. května. Opustila svůj vůz a vydala se pěšky hlouběji do lesa. Nalezena byla až po sedmnácti dnech a jelikož se na sociálních sítích množily konspirační teorie, co se jí mohlo stát a co v lese mohla dělat, rozhodla se Ellerová vše vysvětlit.

„Rozhodně jsem nebyla na drogách nebo opilá,“ uvedla žena pro místní televizi KNOH-TV s tím, že klevetám na sociálních sítích nevěnuje pozornost, ale že každý může mít na internetu své malé teorie.

„Každý, kdo zná mou spirituální cestu v posledních několika letech, ví, že jediné, co mě dostává, je život a lidi,“ dodala.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Pohřešovanou ženu objevili v divočině po 17 dnech (Zdroj: Reuters)

Vše začalo, když se rozhodla udělat si zhruba pětikilometrovou procházku lesem. Ellerová si však nevzala ani kompas ani mobilní telefon. „Srdce mi říkalo, kam mám zahnout,“ uvedla instruktorka jógy.

Nevzala si ani zásoby, i když si je na svých výletech do přírody jinak připravuje. „Je to přátelská džungle, moc věcí, co by vás mohlo dostat, tu není,“ řekla Ellerová.

Jenže ji zradila jak džungle, tak i silný spirituální hlas jejího srdce. „Hlas byl tak silný, takže když jsem se otočila, že půjdu zpátky k autu, bude stejně tak silný. Ale nebyl,“ vysvětlila žena.

Třetí den přišla pohroma



„Pokaždé, když jsem neposlechla svou intuici, něco mě zastavilo – spadla na mne větev nebo jsem se sekla o něco do nohy,“ vyprávěla Ellerová. Proto se rozhodla spolehnout plně na svou intuici, která ji však vedla stále hlouběji do lesa. Ve složitém terénu navíc rozhodně nemohla jít přímo.

Komplikace nastala třetí den, kdy si při pádu z šestimetrového srázu z zlomila nohu. Pak už se Ellerová soustředila jen na přežití. K jídlu se snažila chytat vodní živočichy, ale nakonec se musela spokojit pouze s kořínky a hmyzem. Po několika dnech už byla naprosto vysílená. „Myslela jsem, že to vzdám,“ přiznala Amanda.

Svou spirituální cestu ale neopustila a symboliku stále viděla všude. „Jednu noc jsem přespala v opuštěném pelechu divokých prasat. Tohle je čínský rok kance a já též jsem v roce kance narozená,“ popsala jeden ze svých zážitků žena.

Nakonec ji našla jedna z pátrajících helikoptér spoustu kilometrů od místa, kde opustila svůj vůz. Vyčerpaná instruktorka byla zraněná ale při smyslech. Okamžitě si vzpomněla na číslo na svého otce a dala vědět rodině, že je v pořádku.

Ellerová přiznává, že kromě spirituálního průvodce si s sebou měla vzít alespoň mobilní telefon a varuje před podobně lehkovážným výletem do divočiny. Pro ni to naštěstí dopadlo dobře. „Ale posledních 17 dní mého života bylo těch nejtěžších,“ uvedla žena.