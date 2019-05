Permanentně zachmuřená kočka z Arizony pošla v úterý na komplikace spojené se zánětem močových cest. Ve čtvrtek to oznámila její majitelka Tabatha Bundesenová na twitterovém účtu, který měla kočka zřízen.

„Odešla v poklidu, v náručí své paničky Tabathy,“ stojí v prohlášení. Sláva Grumpy Cat (Mrzuté kočky) započala půl roku po jejím narození v roce 2012, když bratr Tabathy umístil na internet fotky zamračeného koťátka. Od té doby se kočka stala slavnou značkou a její podobizna zdobila nejeden upomínkový předmět.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97