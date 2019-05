Kristýna Léblová, Novinky

Kateřina je upoutaná na vozíček od narození kvůli mozkové obrně. „Pokaždé mám ale takové pocity.., není to strach, ale mám takové divné pocity, než se to zhoupne dolů, pak už je to dobré na laně, ale než se to zhoupne, tak je to zvláštní. Pak už je to skvělý,“ popsala Novinkám vozíčkářka s tím, že adrenalinu propadla už okolo jedenácti let. „Pokud bude dobrá konstelace všeho, tak příští rok tu budu samozřejmě zas,“ slibuje Kateřina.

„Každý člověk chce posouvat své hranice, i handicapovaní. My jsme kdysi začali dělat právě různé akce s handicapovanými lidmi a zjistili jsme, že je to baví stejně jako zdravé jedince, tak jsem se dali dohromady s Jedličkovým ústavem. U piva pak vznik nápad, že budeme slaňovat Nuselák,“ smál se horolezec Martin Trčka, který spolu s kolegy adrenalinové nadšence bezpečně zavěšuje na všechna příslušná lana a popruhy.

Festival organizuje i kapela



Není prý velký rozdíl zajistit zdravého člověka oproti vozíčkářovi. Vozíčkáře musí akorát zvednout z vozíku a dát mu postroj, sám se totiž neobleče. V obou případech pak jde prostě o překonávání strachu a osobních limitů, což vede k plnohodnotnějšímu osobnímu životu.

Jednodenní festival Pojď dál, který každoročně organizuje kapela The Tap Tap, zapsaný spolek TAP a Jedličkův ústav připravil opravdu adrenalinové odpoledne pro všechny. Po slaňování festival pokračoval v parku Folimanka pod Nuselským mostem a hudební podvečer dále v areálu škol Jedličkova ústavu na Vyšehradě. Vedle skupiny The Tap Tap byl hlavní hvězdou dne Ivan Mládek.