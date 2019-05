Američan měl namířeno k sousedům, cestou ho kousl do obličeje had

Děsivé video zachytila bezpečnostní kamera v americkém městě Lawton ve státě Oklahoma. Nicnetušícího muže, který měl zrovna namířeno na návštěvu k sousedům, kousl had přímo do obličeje. Místo posezení s přáteli tak nešťastník okamžitě putoval do nemocnice.