Myslel si, že je to sen. Zloději v USA ukradli auto i se spícím majitelem

Celou noc s přáteli strávil muzicírováním, pak si Justin Koerner šel zdřímnout na zadní sedadlo svého auta. Co se dělo dál, považoval zprvu za živý sen. Do vozu nastoupili zloději, kteří auto ukradli, aniž by si spícího majitele všimli. Že nešlo o sen, Koerner poznal, když se probudil v nabouraném voze, uvedl server Delaware Online.