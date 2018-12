David Berry junior byl hlavou skupiny 14 pytláků která až do roku 2016 ilegálně lovila ve více než 11 okresech jeleny kvůli trofejím. Jeleny lovili v noci za pomocí velkých světel, kterými zvěř ochromili a pak snadno zastřelili. Zabitým zvířatům pytláci pouze uřízli hlavu a těla nechali pohozená v lese.

Dopadeni byli v roce 2016 a nyní byl Berry konečně odsouzen. Robert George, soudce okresu Lawrence, odsoudil šéfa pytláků k ročnímu vězení za nelegální lov jelenů a dalších 120 dní mu přidal za porušení zákazu držení zbraní, který Berry vyfasoval už dříve. Kromě toho však soudce George přistoupil i k netradičnímu trestu, informovala agentura AP.

MISSOURI DEER POACHER David Berry Jr. must watch the Disney movie "Bambi" once a month during his 1-year prison sentence. Prosecutors say he killed hundreds of deer, took the heads, and left the carcasses to rot. pic.twitter.com/Oze0quldtb