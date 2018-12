Sedmadvacetiletá pedagogická asistentka projížděla v pondělí 3. prosince odpoledne po silnici A120 nedaleko Colchesteru v hrabství Essex, když dostala záchvat a omdlela. O události informoval deník Daily Mail.

„Když záchvat začal, jen jsem pevněji sevřela volant,“ uvedla Lauren pro BBC. Žena zřejmě chtěla vůz odstavit sama, ale už to nestihla. Ruce ji neposlouchaly a autem zavadila o středová svodidla. Následně omdlela a hlava jí bezvládně dopadla na volant.

Osmiletý Ben sedící na sedadle spolujezdce naštěstí zachoval duchapřítomnost a rychle popadl volant. Zapnul výstražné blinkry a auto bezpečně odstavil za krajnicí. Následně se Ben pokusil sám zavolat matčiným mobilem pomoc, ale v tu chvíli už u něj zastavilo několik aut a řidiči přivolali záchranku.

BBC Essex "Eight year-old Ben Hedger was on his way home from school with mum Lauren Smith when she had a seizure on the A120, he guided the vehicle to safety, saving their lives. Lauren told sadienine "I am immensely proud of him, he must really pay… pic.twitter.com/vXns0lT9C7"