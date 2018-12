nčs, Novinky

Jak uvedl seržant Ray Kelly z úřadu šerifa v okrese Alameda County, volání o pomoc zaslechl kolemjdoucí, který se pohyboval v blízkosti čínské restaurace. Ukázalo se, že muž zůstal nehybně zaseknutý ve větrací šachtě s olejem a omastkem vedoucí až do kuchyně restaurace. V otvoru byl muž podle policie uvězněný dva dny.

News Release: Man trapped in restaurant grease duct. https://t.co/4PrTK0m54G pic.twitter.com/Z6IcEoWVZO — Alameda County Sheriff (@ACSOSheriffs) 12. prosince 2018

Muž byl v šachtě uvězněný dva dny.

Přivolaní hasiči vyčerpaného a dehydratovaného muže po hodině práce dokázali vyprostit. Do péče si ho přebrali záchranáři a převezli jej do nemocnice. O tom, zda muž bude muset nastoupit do vězení, nebo bude jeho prohřešek považován za přestupek, zatím nebylo rozhodnuto.

„Nyní jeho čin prověřujeme jako vandalismus a prověřujeme, zda chtěl skutečně restauraci vykrást. Případ byl předán okresnímu zástupci,“ dodal Kelly, který zároveň poděkoval za odvedenou práci hasičům a oznamovateli, protože dalšího dne by se podle jeho slov nemusel zaseknutý muž dožít.