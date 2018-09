Po příjezdu byli oba Britové z městečka Alsager poněkud šokováni, když svůj dům našli obalený igelitem. „Bylo to vážně velké překvapení, něco takového jsme s Jonathanem vůbec nečekali,“ uvedla Jenny Mingerová, když poprvé na dům pohlédla. „Nastěhovali jsme se sem teprve před třemi měsíci. Řekla jsem si jen, panebože, vážně si nemohli vybrat lepší barvu, do které by dům zabalili,“ dodala s úsměvem.

