Muž skočil z mostu přímo na jedoucí loď, zranil pasažérku

Nadšenci do skoků do vody využívají most Lido Island Bridge nacházející se v americkém městě Newport Beach v Kalifornii k adrenalinovým kouskům již několik let. Po incidentu z minulého úterý však budou mít pravděpodobně na dlouhou dobu utrum. Jeden z odvážlivců totiž dopadl na jedoucí loď a zranil jednu z pasažérek, píše server NBC Los Angeles.