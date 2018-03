ČTK

Vodostojevová pocházející z Novosibirska se místním novinářům svěřila, že od ustavičného vypětí při marketingu jednoho chemického projektu se cítila natolik duševně unavená, že zatoužila něco udělat vlastníma rukama. A vyšlo z toho mýdlo v Putinově podobě - z čistě přírodních ingrediencí a v pěti různých vůních, včetně jahodové, banánové či černého rybízu.

„Konopný Putin“ je sice zelený, ale podle autorky v mýdle žádná zakázaná omamná látka není, jen jemná esence. V plánu má ještě Putina ve vanilkové a čokoládové a také „rockovou“ verzi - tu pro dospívající mládež s látkami rychle hojícími vyrážky a další vady pleti.

Putin přitahuje výrobce suvenýrů už dlouho

„A pak že Rusové nemají na výběr - vždyť tady je pěkně prosím Putin rybízový, jahodový, banánový či proti celulitidě,“ poznamenal zpravodaj listu Süddeutsche Zeitung. To, v čem německý žurnalista shledal „kult osobnosti“ s ironickým podtextem, ruští novináři ocenili jako šikovné vyplnění mezery na trhu.

Sám Putin dal několikrát najevo, že si nepřeje, aby se po něm pojmenovávaly ulice či aby se mu stavěly sochy, jeho mluvčí Dmitrij Peskov zase vysvětloval, že „kult osobnosti“ prý nikdy nevychází od samého šéfa, ale nejspíše pramení z osobní popularity hlavy státu.

Mýdlo není nejlevnější, v přepočtu stojí 180 korun.

FOTO: Profimedia.cz

Putin přitahuje výrobce suvenýrů již léta. Obrazy, koberce, talíře, pouzdra na mobil a další suvenýry s Putinovou tváří jsou žádaným artiklem a jdou většinou dobře na odbyt. Na trhu jsou k mání třeba i „prezidentské“ hodinky za bezmála čtvrt miliónu rublů (asi 93 tisíc korun), tedy v ceně ojetého automobilu.

V obchodech se suvenýry poblíž moskevského Rudého náměstí si lze pořídit trička, hrnky i obrazy s Putinem, anebo populární rozkládací dřevěnou panenku, matrjošku. Putin v této verzi uvnitř skrývá své předchůdce v čele země, tedy Borise Jelcina, Michaila Gorbačova a Leonida Brežněva.

Na některých podobiznách jede na medvědovi

„Samozřejmě budu volit Putina. Nikdo jiný nedokáže táhnout zemi nahoru jako on,“ řekla ČTK prodavačka, podle které se suvenýry s Putinem dobře prodávají. Prezident je sice u kormidla moci od začátku tisíciletí, nicméně podle ní by měl v Kremlu ještě zůstat, a to i proto, že nevidí nikoho, kdo by se mu mohl rovnat, a to nemá na mysli jen odbyt suvenýrů.

„Kdepak na medvědu nejel, ale už o tom taky žertoval,“ poznamenala prodavačka o hrnku s obrázkem zachycujícím prezidenta při projížďce na šelmě, která v karikaturách často symbolizuje samo Rusko.

V tomto smyslu se Putin drží v sedle již skoro dvě desetiletí - a i po této době je prezidentova popularita v zemi veliká. „Jasně že budu volit Putina. Je to správný chlapík. Dal zemi do pořádku, lidi mají práci, dostávají platy a penze, to vždy nebývalo,“ řekl ČTK pouliční prodavač květin v Jekatěrinburgu na Urale.

„Kdepak, zůstanu doma. Jaký smysl má jít k volbám, když se předem ví, jak dopadnou?“ tvrdil zase místní taxikář.

Skončí někdy Putinova éra? Vládce autonomního Čečenska Ramzan Kadyrov už prezidentovi popřál, aby vládl doživotně.

„Smysl voleb roku 2018 vůbec netkví v roce 2018, ale 2024. Začne pak předání moci? Odejde Putin, anebo se stane ajatolláhem vší Rusi? A jestli odejde, kdo ho nahradí a zajistí mu klidné stáří? Jak bude dožívat Putinův systém po případném Putinově odchodu?“ ptal se politolog Andrej Kolesnikov v listu Vedomosti.

Ale sám připustil, že lámat si dneska nad tím hlavu je asi stejně užitečné jako se ptát, zda na Marsu existuje život.