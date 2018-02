Fotografie, která před pár lety zaplavila internet a zavdala mnoha vtípkům na adresu čtyř „šprtů“, vznikla ve skutečnosti už v roce 1997 v průběhu vědeckého tábora v obci Zwardoń u polsko-slovenských hranic.

When you go from being the biggest joke on Polish internet to being in charge of #FalconHeavy software working for @elonmusk @SpaceX :D pic.twitter.com/vkt8wyCUhI