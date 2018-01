Fotograf zachytil pomíjivou krásu mrznoucích bublin

Jen co se vyfouknutá bublina usadí na listu, začne na ní led vykreslovat fantastické obrazce. Trvá to jen několik desítek sekund, než bublina praskne, ale výsledek stojí za to. Postupné mrznutí mýdlové bubliny zachytil fotograf z Ohia Carey Sherill.