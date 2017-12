Pomáhat chudým lidem začal Bottura už v roce 2015, kdy předával potřebným jídlo, které se v jeho restauracích nestačilo spotřebovat - zdálo se mu to jako mnohem lepší řešení, než ho zbytečně vyhazovat. „Nikdy jsem zbylé ingredience nepovažoval za odpad. Drobečky chleba, přezrálá rajčata i zhnědlé banány jsou jen výzvou podporující naši kreativitu, jak s takovými zdánlivě nepoužitelnými věcmi naložit,“ tvrdí držitel tří michelinských hvězd.

Nyní se Botturovi za pomoci církevní nadace Caritas Ambrosiana, umělců, podnikatelů a kolegů kuchařů podařilo otevřít permanentní stravovnu pro chudé Reffetorio Ambrosiano - v angličtině nese takový podnik souborné označení soup kitchen. Na rozdíl od podobných zařízení jsou zde hosté obsluhováni přímo u stolu, aniž by museli na jídlo vystát frontu, a nemusejí se bát, že by se na ně nedostalo.

Mohou se socializovat



Podle šéfkuchaře to povede k růstu sebevědomí u lidí, kteří se ocitli ve špatné životní i finanční situaci. „Je to velmi revoluční koncept, který lidem alespoň částečně navrátí jejich důstojnost. Navíc si pochutnají na skvělém jídle a budou se moci socializovat s ostatními hosty. Je to velmi inspirativní,“ řekl k tomu Bottura a dodal, že se jedná zejména o kulturní projekt, nikoli charitu.

I přesto chce restaurace pomáhat všem, kdo to potřebují. Pracují v ní dobrovolníci, ale i lidé, kteří mohou mít nějaký handicap. „Každý host, kterého jsem potkal, a že jich bylo od otevření asi 700, ve mně zanechal něco pozitivního, díky čemu neustále rostu. Nevím, jestli sám odvádím jako dobrovolník dobrou práci, ale hosté rozhodně odvádějí dobrou práci se mnou,“ uzavřel Bottura.