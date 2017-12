„Vezu svého na zastřižení drápků a nestíhám,“ znělo v policejním záznamu oficiální odůvodnění přestupku.

Výmluva řidiče, který jel v úseku s maximální povolenou rychlostí 60 km/h osmdesátkou, neměla na konečný trest žádný vliv. Muž dostal pokutu ve výši 400 australských dolarů (asi 6500 korun) a byly mu odečteny tři body.

