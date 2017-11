Ačkoliv Barack Obama momentálně žije ve Washingtonu, v Chicagu stále vlastní dům, a tak byl soudem předvolán právě tam.

Když se k soudu dostavil, okamžitě u zúčastněných vyvolal pozdvižení. „On je úžasný!“ zvolal podle deníku Chicago Tribute jeden z tamních soudních úředníků.

Obama si dokonce udělal čas, aby všechny zúčastněné osobně pozdravil. „Myslel jsem si, že bude spíše zdrženlivý, obešel ale všechny potenciální členy poroty a potřásl si s nimi rukou. Bylo tam asi 220 lidí,“ řekl listu předseda Nejvyššího soudu Tim Evans.

„Po potřesení rukou s bývalým prezidentem jsem se cítila jako kus rozpouštějícího se másla,” svěřila se Kelly Buliková.

Někteří lidé pravděpodobně tušili, že se Obama k výběru členů do soudní poroty dostaví, měli s sebou totiž připravené jeho knihy k podpisu. Bývalý prezident nelenil a všem bez výjimky vyhověl.

Výběru se dříve zúčastnil i George Bush

Obama by byl bezpochyby zkušeným členem poroty, nakonec však nebyl mezi vybranými. „Děkuji všem za to, že se soudní poroty účastníte. Nebo alespoň za to, že o to máte zájem,” pobavil všechny Obama.

Není to poprvé, kdy byl k výběru do soudní poroty vyzván bývalý americký prezident. V roce 2015 dostal výzvu také George Bush mladší v Dallasu, nakonec však stejně jako Obama nebyl vybrán.