Když matka malé Lily Crossové vyměňovala plenky svému druhému dítěti, holčička využila chvilkové nepozornosti a zahradou proklouzla do přilehlého městského parku. Za malý okamžik rodiče začali Lily pohřešovat. Po asi patnáctiminutovém pátrání, kterého se kromě vystrašených rodičů zúčastnili i sousedé a kolemjdoucí, nalezl jeden z mužů bezvládné tělo holčičky plavat obličejem dolů v řece.

NSW rising drowning rates: The miracle of Lily Cross, pulled from Hawkesbury River alive. Via @ashleighgleeson https://t.co/YC3b2ecPiA