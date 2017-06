Školáci a řidiči si ve vedrech nesměli vzít kraťasy. Vyřešili to originálně

Vlna veder, která zasáhla i Francii, přiměla řidiče tramvají a autobusů ve městě Nantes na západě země, aby přišli do práce co nejvíce nalehko. Místo kalhot se oblékli do sukní, protože šortky mají přísně zakázané, upozornil web deníku Le Parisien. Stejný nápad dostali také středoškoláci z anglického Exeteru.