Lidé měli v letadle překvapivého spolucestujícího

Let z Georgie v Atlantě do Washingtonu, D. C., měl být pro všechny pasažéry celkem rutinní záležitostí. Na pravidelné lince společnosti Delta Airlines ale všechny čekalo velké překvapení. Ve stejný den, 8. června, s nimi totiž do hlavního města USA cestoval bývalý prezident Spojených států Jimmy Carter.