Zpomalený maratón v Los Angeles se konal především v rámci propagování nového filmu založeného na oblíbeném televizním seriálu Pobřežní hlídka, známém českému divákovi z 90. let minulého století.

Jak zazněl startovní výstřel, bylo z pohybů závodníků jasné, že půjde spíše o herecké výkony než o nějaký velký sport.

Akce se účastnili nadšenci i herci odění do klasických úborů členů pobřežní hlídky. Neurazili nakonec klasickou maratónskou trasu — to by trvalo trochu dlouho —, ale jen asi 300 metrů. Tolik podle organizátorů trasa měřila.

Hvězdami nového snímku mají být Zac Efron a Dwayne Johnson, známý ze své wrestlingové kariéry jako The Rock.