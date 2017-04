Hlavními aktéry celého klipu jsou hráči populárního novozélandského rugbyového týmu známého pod jménem All Blacks. Ti v ulicích japonského Tokia tvrdě sráží k zemi nic netušící lidi, například mladou studentku na přechodu, messengera na kole nebo dívku čistící okno kavárny. V dalším záběru zase jeden z rugbistů vhodí oknem míč do kanceláře a trefí do hlavy zaměstnance takovou silou, že muž spadne ze židle.

Hráči tak nejdřív působí dojmem násilníků. Opak je ale pravdou a jejich činy se ve finále projeví spíš jako superhrdinská mise. Klip viděly od jeho zveřejnění 30. března necelé dva milióny lidí po celém světě. Zatímco někteří opěvují kreativitu tvůrců, jiní tvrdí, že reklama romantizuje násilí, píše server Asia One.

Tým All Blacks patří k dlouhodobým partnerům americké pojišťovny AIG. Reklamu si objednala její japonská pobočka u příležitosti toho, že se v roce 2019 bude v zemi konat mistrovství světa v rugby.