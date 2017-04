Osmiletá pandí samice Čchi-fu letos zřejmě nezíská titul pandí matka roku. Může za to video zveřejněné výzkumnou stanicí pro chov pand v čínském Čcheng-tu. Na něm je vidět, jak mládě Čchi-i spokojeně sedí a nerušeně okusuje bambus. V tom si přišla pro jídlo i jeho matka.

V tu chvíli pro ni pravděpodobně přestal existovat svět a soustředila se jen na potravu. Aby si ji co nejvíc vychutnala, lehla si na záda. Ale tak neopatrně, že zalehla mládě. To mělo co dělat, aby matčinu váhu uneslo a muselo zabrat ze všech sil, aby se z uvěznění vyprostilo.

Reputaci si nenapravila

Pověst neopatrné matky si ale Čchi-fu vysloužila už začátkem dubna.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Při slézání ze stromu samice Čchi-fu málem své mládě rozsedla

Tehdy zase na Čchi-i spadla, když slézala ze stromu. I když na záběrech to vypadalo, že se mu snažila vyhnout; leč marně.