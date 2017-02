Šestidenní karnevalové oslavy v Porýní ve městech Kolíně, Düsseldorfu a Mohuči si již tradičně tropí žerty z politiků, letos je ale ovládne americký prezident Donald Trump. Tradiční průvod alegorických vozů hodlá hlavě Spojených států pomocí břitkého humoru ukázat, jak jej Němci vnímají.

„Zobrazili jsme ho jako školáka, se kterým žádné z dětí nechce sedět. Jediný Putin mu vedle sebe uvolní místo. Donald má školní batoh plný nukleárních kódů a své učitelce, Soše Svobody, sahá pod sukni. Svou protivnici ve volbách, Hillary Clintonovou, tahá za sebou za vlasy,“ řekl k připravované ceremonii vedoucí prací, Christoph Kuckelkorn. „Je to pěkně drastické a perfektně to vystihuje celou situaci, kterou dnes vidíme v USA.“

Trumpa samotného si plánuje „obléct” řada Němců. Prodejny karnevalového zboží nedokáží uspokojit obrovský zájem o paruky, které napodobují typický účes amerického prezidenta. „Žádné už nemáme. Jakmile totiž nějaké vyrobíme, doslova nám je rvou z rukou,“ říká Susanne Muellerová, která vede firmu na výrobu kostýmů ve městě Neustadt bei Coburg. Speciální blonďatá paruka přitom podle ní není jednoduchá na výrobu, z jejích zaměstnanců Trumpovy vlasy dokáží vytvořit pouze tři lidé. Z pultů také rychle mizí tmavé obleky a červené kravaty.

