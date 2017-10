Motivace žen k brzkému návratu do pracovního procesu se různí. Často se jedná o touhu rodiček po seberealizaci, mezi výjimky však nepatří ani brzký návrat do práce z důvodu nedostatku finančních prostředků. Každopádně česká tříletá zákonná doba rodičovské dovolené patří k nejdelším.

„To, jak personalisté vnímají kandidáty na pozice v závislosti na velikosti mezery v životopisu, zobecnění snese. První rok je vše v naprostém pořádku, po dvou letech už mohou přicházet pochybnosti. O lidech, kteří mimo zaměstnání stráví pět a více let, už panují vyloženě předsudky, a povětšinou jsou odmítaní,“ upozornil již dříve Tomáš Dombrovský, analytik agentury LMC.

Mnohé ženy navíc odradí od rychlejšího návratu do práce fakt, že na dané pozici došlo ke změně v neprospěch sladění pracovního a soukromého života.

Mateřská dovolená trvá prvních 28 týdnů, v případě narození více dětí 37 týdnů. Během této doby dostává matka peněžitou pomoc v mateřství (PPM), která se vyplácí z nemocenského pojištění a činí 70 procent denního vyměřovacího základu. Dávku může začít pobírat maximálně 6-8 týdnů před plánovaným porodem - od té doby začíná mateřská dovolená. Od narození dítěte, pokud matka nepobírá PPM, nebo po skončení výplaty PPM, poskytuje stát rodičům rodičovský příspěvek. V té době jsou na navazující rodičovské dovolené - žena či muž. Ta je standardně do tří let věku dítěte. V případě narození druhého dítěte nárok trvá. Žena tak může plynule navázat další mateřskou i rodičovskou. V případě dvou dětí se doba může protáhnout na šest let.

„Nicméně maminky by se do pracovního života měly vracet teprve ve chvíli, kdy cítí, že na to jsou připravené a že je to opravdu to, co chtějí,“ zdůraznil Ondřej Wysoglad, ředitel personální agentury Adecco, s tím, že na návrat maminky do práce musí být připraven i zbytek rodiny, především její partner.

Nejžádanější je flexibilní práce

Společnosti se tomuto trendu rychle přizpůsobují a hledají způsoby, jak maminkám návrat do práce usnadnit. Mezi nejžádanější a současně nejčastější výhody pro ženy s malým dítětem patří možnost práce z domova, za ještě důležitější pak maminky pokládají flexibilní pracovní dobu. Pokud firma nepodporuje flexibilnější formy pracovního úvazku, mají maminky tendenci hledat uplatnění jinde.

Zkrácené úvazky jsou velmi časté především v oblasti administrativní podpory, účetnictví a podnikových financí. Některé firmy, jež mají z titulu povahy své činnosti přísnější nároky na přítomnost zaměstnanců na pracovišti, nahrazují flexibilní práci firemními školkami nebo finančním příspěvkem na hlídání.

Tyto benefity poskytují obvykle větší společnosti, kterým se v době, kdy je na trhu práce nedostatek kvalifikovaných pracovníků, namísto zdlouhavého hledání a zaučování nového zaměstnance vyplatí dát ženě na rodičovské o několik tisícovek navíc, aby si mohla najmout chůvu. Novinky již psaly, že zájem o zkrácené úvazky roste. [celá zpráva]

Pracovní místo můžete sdílet

Jednou ze zatím spíše opomíjených možností zaměstnávání maminek na mateřské zůstává sdílení pracovního místa - takzvaný jobsharing.

Pro zaměstnance není vlastně ničím jiným než zkráceným úvazkem, pro zaměstnavatele však představuje značnou organizační zátěž, protože se musí místo o jednoho zaměstnance, kterého by zaměstnával na plný úvazek, starat rovnou o dva, kteří se o dané místo dělí. Sdílená pracovní místa se proto zatím ve firmách příliš neuchytila.

„Jobsharing společnosti využívají nejčastěji pro zaměstnance na administrativních pozicích. Jeho využití však stále nepřesahuje pět procent z pozic, které jsou vytvářeny přímo pro ženy na mateřské dovolené,“ připomněl Wysoglad.

Pozor na podvodníky

Pokud maminka plánuje návrat do pracovního procesu, ale zatím se úplně nechce vzdávat veškerého času stráveného s dítětem a dalších výhod spojených s mateřskou, případně rodičovskou dovolenou, může začít s menšími zakázkami a s prací z domova.

„V takových případech ale doporučujeme velkou opatrnost, mnozí podvodníci právě na tyto ženy chystají pasti v podobě lákavých inzerátů, které slibují snadný přivýdělek za výjimečně dobrých podmínek,“ upozornil Wysoglad.

Vyžaduje-li inzerát po uchazečích jakoukoli vstupní investici, je to jasný signál pro jeho vyřazení ze seznamu. Riskantní jsou podle Wysoglada také pracovní portály, které nabízejí „práci snů“, ale za registraci nebo kontakt na zadavatele vyžadují platbu, často v podobě drahé SMS.