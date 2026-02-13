Hlavní obsah

Pojedu do Venezuely, oznámil Trump

Taťána Voců

Americký prezident Donald Trump hodlá navštívit Venezuelu. Řekl to v pátek v Bílém domě, ale podle agentury Reuters neupřesnil termín návštěvy. Pochvaloval si spolupráci s dočasnou venezuelskou prezidentkou Delcy Rodriguezovou. Ta nahradila venezuelského vůdce Nicoláse Madura, jehož na začátku ledna uneslo americké komando.

Foto: Matt Rourke, ČTK/AP

Americký prezident Donald Trump a první dáma Melania Trumpová

Článek

„Pojedu na návštěvu Venezuely,“ řekl Trump, aniž zmínil termín návštěvy. „Vztah, který s Venezuelou nyní máme, bych ohodnotil na jedničku,“ pokračoval. Dále zmínil „skvělý vztah“ s dočasnou prezidentkou Rodriguezovou, dříve přesvědčenou stoupenkyní Madura, která byla jeho viceprezidentkou. Zdůraznil přitom, že výborně spolupracují ohledně obchodu s venezuelskou ropou.

Šéf Bílého domu podle agentury Reuters také uvedl, že uznal Rodríguezovou a její kabinet jako oficiální vládu Venezuely.

„Ano, učinili jsme to. Jednáme s nimi a oni nyní odvádějí skvělou práci,“ odpověděl. Bílý dům nicméně nereagoval na dotaz agentury Reuters, zda se změnil také postoj americké vlády ke kabinetu dočasné prezidentky. V posledních týdnech totiž američtí představitelé dávali najevo, že Washington oficiálně dočasnou vládu Rodríguezové neuzná.

Sama Rodríguezová za legitimního venezuelského prezidenta stále označuje Madura, který nyní čelí v USA obvinění z narkoterorismu.

Rodríguezová tajně slíbila USA spolupráci už před zajetím Madura

