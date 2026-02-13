Pojedu do Venezuely, oznámil Trump

Článek
„Pojedu na návštěvu Venezuely,“ řekl Trump, aniž zmínil termín návštěvy. „Vztah, který s Venezuelou nyní máme, bych ohodnotil na jedničku,“ pokračoval. Dále zmínil „skvělý vztah“ s dočasnou prezidentkou Rodriguezovou, dříve přesvědčenou stoupenkyní Madura, která byla jeho viceprezidentkou. Zdůraznil přitom, že výborně spolupracují ohledně obchodu s venezuelskou ropou.
Šéf Bílého domu podle agentury Reuters také uvedl, že uznal Rodríguezovou a její kabinet jako oficiální vládu Venezuely.
„Ano, učinili jsme to. Jednáme s nimi a oni nyní odvádějí skvělou práci,“ odpověděl. Bílý dům nicméně nereagoval na dotaz agentury Reuters, zda se změnil také postoj americké vlády ke kabinetu dočasné prezidentky. V posledních týdnech totiž američtí představitelé dávali najevo, že Washington oficiálně dočasnou vládu Rodríguezové neuzná.
Sama Rodríguezová za legitimního venezuelského prezidenta stále označuje Madura, který nyní čelí v USA obvinění z narkoterorismu.