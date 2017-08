V kategorii Team Design, která je více praktická, museli soutěžící navrhnout a zkonstruovat malé robotické vozidlo podle zadání firmy Škoda Auto, nebo vymyslet a na 3D tiskárně vytisknout nové modely automobilových střešních nosičů. Brněnské VUT takovou tiskárnou disponuje. [celá zpráva]

Vítězem kategorie se stal rumunský tým studentů Universitatea Tehnica Cluj-Napoca. Druhé místo si z Brna odváží Turecko a třetí příčka náleží Švédům.

Případová studie pro brněnské výstaviště

V kategorii Case Study, což je více teoretická případová studie, měli soutěžící hledat řešení pro Evropský patentový úřad nebo město Brno, které chtělo navrhnout systém čidel a senzorů pro brněnské výstaviště.

Také zadání dalších dvou komerčních společností bylo zaměřené na řešení energetické soběstačnosti, které se stále častěji skloňuje při budování takzvaných chytrých měst. Po rumunském týmu z univerzity Politehnica University of Bucharest se na druhém místě umístil tým ze Španělska. Na třetím místě skončili Portugalci.

„Naší strategií bylo zůstat v klidu. I když máte omezený čas, snažili jsme si dělat přestávky, kdy jsme se rozptýlili pomocí vtipů nebo jsme poslouchali hudbu,“ uvedl Alexandru Solot, jeden z členů rumunského týmu z bukurešťské polytechniky.

„Není obvyklé, aby obě kategorie s přehledem vyhrály týmy ze stejného státu. Ukazuje to bezpochyby na skvělé vědomosti a schopnosti rumunských studentů,“ okomentoval letošní úspěch Rumunska hlavní pořadatel soutěže Daniel Kováč.

Čeští studenti neuspěli



Pro ČR nicméně soutěž tentokrát příliš dobře nedopadla. „Zveřejňují se vždy jen první tři místa a na ty nikdo z našich nedosáhl ani v jedné z dílčích podkategorií, natož v té hlavní. Bohužel,” napsala Novinkám mluvčí VUT Radana Kolčavová.

Soutěž EBEC (European BEST Engineering Comeptition) je mezinárodní soutěž, do které se v prvních regionálních kolech přihlásilo po celé Evropě zhruba 6500 studentů, nejen z technických univerzit. Do moravské metropole se na finále probojovalo 120 těch nejlepších, jak již tehdy Novinky informovaly. [celá zpráva]

Soutěž organizuje po celé Evropě studentská organizace BEST, která má v ČR pobočky v Praze a Brně.