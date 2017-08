S manželem jsme se domluvili, že bude nejvýhodnější, když se po mateřské co nejdříve vrátím do práce a s dítětem zůstane doma on. Pořád ale kojím a řešíme, zda bude možné, aby mi dítě do práce vozil ke kojení, nebo budu muset v práci mléko odsávat a krmit dítě mlékem odstříkaným. Má zaměstnavatel povinnost mi v tomto ohledu vyjít vstříc?