Pracuji na poloviční úvazek, přičemž při plném pracovním úvazku je u nás dovolená 25 dní. Mám se zaměstnavatelem domluveno, že do zaměstnání chodím pouze v pondělí a úterý na 8 hodin a ve středu na 4 hodiny. Když si vybírám dovolenou, platí, že byť si ji vybírám ve středu, musím vykazovat celý den dovolené, nebo mohu vykázat pouze ½ dne?



Přepočet dovolené z týdnů na dny

Zákoník práce uvádí základní výměru dovolené v týdnech. V praxi se však dovolená často čerpá po jednotlivých dnech, nebo dokonce půldnech, takže musí přijít na řadu přepočítávání.

Obecně platí, že se dovolená počítá podle vzorce počet týdnů dovolené x počet pracovních dnů v týdnu. Přepočet dovolené na dny poté závisí na konkrétním rozvržení pracovní doby zaměstnance.

Příklad: Zaměstnanec pracuje od pondělí do pátku vždy 8 hodin a má nárok na 4 týdny dovolené za kalendářní rok, jeho nárok se tak na dny přepočte následovně: 4 týdny dovolené x 5denní pracovní týden = 20 dní dovolené. Kdyby zaměstnanec měl 5 týdnů dovolené za rok, jeho nárok bude 25 dní (5 týdnů x 5denní pracovní týden).

Dovolená při kratší pracovní době

Přepočet dovolené na dny je u kratší pracovní doby stejný jako u běžné pracovní doby. Pokud však zaměstnanec nepracuje každý den v týdnu, je třeba ve výpočtu upravit, kolik dní v týdnu zaměstnanec pracuje.

Příklad: Zaměstnanec s kratší pracovní dobou pracuje od pondělí do středy a má nárok na 4 týdny dovolené za kalendářní rok: 4 týdny dovolené x 3denní pracovní týden = 12 dnů dovolené.

Čerpání dovolené při kratší pracovní době

Zaměstnanci s kratší pracovní dobou čerpají dovolenou stejně jako běžní zaměstnanci, tedy po dnech, případně po půldnech. Pro čerpání dovolené není rozhodné, jak dlouhý je konkrétní pracovní den – jestli má 8 hodin, nebo třeba jen 4 hodiny.

Pokud jsou jednotlivé pracovní dny různě dlouhé, je poté nutné ohlídat, aby dovolená byla čerpána spravedlivě a rovnoměrně – např. aby se nestalo, že jeden zaměstnanec ji čerpá jenom ve dnech s 8 hodinami práce a jiný se stejným rozvržením pouze ve dnech se 4 hodinami práce.

Shrnutí vašeho případu

Ve vašem případě, kdy pracujete pouze od pondělí do středy, máte jen 3 pracovní dny za týden. Jestliže ostatní zaměstnanci s 5 pracovními dny za týden mají 25 dnů dovolené, tedy 5 týdnů za rok, vy máte nárok na 15 dní dovolené (3denní pracovní týden x 5 týdnů dovolené).

Čerpat dovolenou můžete v jakýkoli váš pracovní den od pondělí do středy a každý den čerpání znamená jeden den dovolené, bez ohledu na to, zda váš pracovní den měl 8 hodin, nebo jen 4 hodiny. Během roku by však čerpání mělo být rovnoměrné, ideálně byste tedy měl čerpat 10 dní dovolené ve dnech, kdy máte 8 hodin práce, a 5 dnů dovolené, kdy máte 4 hodiny práce.

Odpovídal Michal Peškar z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris