AMSP ČR protestuje proti některým navrhovaným opatřením ve vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti a další související zákony, zejména Zákoník práce.

Kauce i pro stávající agentury

Asociace nesouhlasí zejména se zavedením kauce ve výši půl miliónu korun. Podle ní by problém nelegálních agentur působících v šedé zóně nevyřešila, ale naopak znevýhodnila menší firmy a způsobila jejich zánik.

Kauci mají navíc do tří měsíců zaplatit i stávající agentury práce, nikoli jen nově vstupující na trh.

Jak můžeme zjistit, že student pracoval přes jinou agenturu, pokud nám to sám nepřizná? Robert Machart, Práce Liberec

Je také proti zákazu, aby brigádník v tom samém měsíci pracoval přes více agentur práce. Pokud nebude agenturní zaměstnanec u jedné pracovní agentury spokojen a bude chtít přejít k agentuře jiné, jejíž agenturní zaměstnanci pracují u stejné firmy, nebude tak smět v daném měsíci učinit, neboť hrozí jak pro agenturu práce, tak pro firmu postih až dva milióny korun.

„Typickým příkladem je student na VŠ, který jde ve středu na brigádu do Alberta v Praze přes agenturu XY,“ napsal Novinkám Robert Machart z agentury Práce Liberec.

„V sobotu, kdy přijel za rodiči do Liberce, si skočí na brigádu přes naši agenturu do Alberta v Liberci. Jak můžeme zjistit, že pracoval přes jinou agenturu, pokud nám to sám nepřizná? Ale pokuta nám udělena bude,“ nechápe.

AMSP nesouhlasí ani se zvýšením poplatků za povolení vztahující se na zaměstnávání českých občanů v ČR. Toto povolení se v současnosti vydává na tři roky a podléhá poplatku pět tisíc korun. Po uplynutí tříleté lhůty se platí znovu.

Problematika zaměstnávání cizinců

Nově se požaduje jednorázový poplatek 50 tisíc korun bez časového omezení, ale vztahující se na všechny druhy povolení, tedy i pro zaměstnávání cizinců v ČR a vývoz českých zaměstnanců do zahraničí.

Je to další nečekaný vládní zásah do malého podnikání. Karel Havlíček, předseda AMSP ČR

Zaměstnávání cizinců s sebou může nést problémy se zvýšenou kriminalitou i s ubytováním těchto lidí. I proto se ministr vnitra Milan Chovanec shodl s ministryní práce Michaelou Marksovou (oba ČSSD) na potřebě výrazného zpřísnění zákona o pracovních agenturách.

Mnohem více agentur než v Německu

Chybí regulace pracovních agentur, podle Marksové se často pohybují na hraně zákona. V ČR je takových agentur přibližně dva tisíce, v sousedním Německu jen dvacet. [celá zpráva]

„Je to další nečekaný vládní zásah do malého podnikání,“ prohlásil nicméně předseda AMSP ČR Karel Havlíček. „Ve snaze zredukovat trh o nekorektní agentury ohrozíme menší a seriózní poskytovatele agenturního zaměstnávání. Přitom by stačilo kontrolovat stávající pravidla.“

Tato slova potvrzuje i Robert Machart. Jak uvedl pro Novinky, kauce je prý připraví o nemalou část finančních prostředků.

„Poplatek 50 tisíc nás asi nezlikviduje, ale zač jej máme platit? Co je na prověření 20 let fungující firmy a vystavení jednoho elektronického dokumentu tak náročné, aby stát požadoval za tento administrativní úkon 50 tisíc?“ táže se.

Všechna tato opatření podle něj povedou jen k bujení šedé zóny a obcházení institutu dočasného přidělení formou služeb.

„Tyto firmy pak nečelí kontrolám, nemusí dodržovat srovnatelné podmínky a platit nesmyslné kauce a poplatky. Takže pokud ustojíme kauci, rozloučíme se s 50 tisíci za poplatek a dokážeme si (nevím zatím jak) poradit se zjišťováním, u koho pracovník pracoval v daném měsíci, zlikvidují nás firmy poskytující pracovníky bez povolení,“ uzavřel Machart.