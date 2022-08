Zuckerberg vykořisťuje lidi, říká jeho chatovací robot

Chatovací robot americké společnosti Meta Platforms o zakladateli podniku Marku Zuckerbergovi říká, že vykořisťuje lidi. Automat reportérovi britské stanice BBC řekl, že Zuckerberg to dělá pro peníze a že je mu to jedno. Firma, která se donedávna jmenovala Facebook, na to odpověděla vysvětlením, že jde teprve o prototyp. Jinak je podle ní automat schopen bavit se téměř o čemkoliv, protože využívá umělou inteligenci.