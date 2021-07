Windows 11 budou zadarmo. Ale ne pro každého

Ověřovat kompatibilitu Windows 11 bude možné prostřednictvím aplikace PC Health Check. Ta však zatím ještě není k dispozici, Microsoft ji uvolní až později – patrně poté, co bude hotová finální verze Windows 11. V současnosti jsou totiž k mání pouze testovací verze.

Zástupci podniku zdůraznili, že celý systém byl navržen tak, aby práce byla svižnější a příjemnější. Kromě upravené nabídky Start je to vidět například i na aktualizacích, které by měly být zhruba o polovinu menší než v případě Windows 10. Všechna vylepšení by se tak k uživatelům postupně měla dostat rychleji.