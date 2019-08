Vážná konkurence pro Windows? Valve chce proměnit Linux v herní platformu

Aplikace Steam Play nicméně k masivnímu rozšíření Linuxu nepřispěla. Hlavní problém je v tom, že většina her běží v emulátorech, které ukrajují podstatnou část výkonu na svůj vlastní chod. To jinými slovy znamená, že na stejné sestavě s Windows běží plynuleji než na Linuxu.

Právě proto ale v poslední době vedení společnosti Valve lobuje u konsorcia Linux Foundation za to, aby provedlo změny v samotném jádře Linuxu. V konečném důsledku by takové kroky měly přispět k tomu, aby hry na různých verzích Linuxu běžely i bez nutnosti emulátorů. Byly by tedy plynulejší a využívaly by plný potenciál herních sestav.