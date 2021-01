Upozornění budou častější, eRoušku zlepšil citlivější algoritmus

Nové verze se dočkala aplikace eRouška, která si klade za cíl bojovat proti šíření nákazy koronaviru. Platí to přitom o variantách pro operační systém iOS i Android. Hlavní vylepšení se týká algoritmu, který je nyní citlivější. To by mělo v konečném důsledku vést k vyššímu počtu upozornění na rizikové kontakty.