Šikovné nástroje pro tvorbu webových stránek

Webových služeb pro tvorbu internetových stránek je na síti nespočet. Než se vůbec vrhnete na tvorbu a registraci nějaké služby, je vhodné si rozmyslet, co od vlastní prezentace očekáváte. Úplně jiné nástroje jsou totiž vhodné pro osobní stránky, nabídku služeb, zpravodajské portály a pro e-shopy.

Webový nástroj Wix se těší nebývalé popularitě především v zahraničí, cílí nicméně i na tuzemské zákazníky – stránky a služby má plně lokalizované do naší mateřštiny. Nabídka Wixu vyniká především obrovským množstvím nabízených šablon, k dispozici jich jsou stovky. Vyzdvihnout si zaslouží velmi dobrá optimalizace webových stránek pro mobilní telefony. Stejně jako u konkurence i Wix nabízí možnost získat vlastní doménu i s poštovní schránkou.

Mioweb tedy místo rozličných tarifů cílí spíše na zkušenější uživatele, kteří již přesně vědí, co od svých webových stránek budou požadovat. I bez technických znalostí totiž získají v avizované ceně webhosting, zálohování a hromadu nástrojů, které jsou potřeba ke zvyšování návštěvnosti webových stránek či k navýšení prodejů.

U řady služeb na tvorbu webových si připlácíte za to, že používáte více e-mailových schránek na vlastní doméně, což je u menších i větších firem velmi důležité. Vyřešit se to ale dá díky službě Email Profi od společnosti Seznam.cz daleko elegantněji – ta je nabízena zadarmo a můžete si zřídit neomezené množství poštovních schránek, a to včetně pokročilé antispamové ochrany. Nechybí ani další užitečné doprovodné služby, jako je kalendář.