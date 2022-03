David Finger ze Seznamu: Email Profi bude zadarmo i nadále, chystáme kupu vylepšení

Od května Google definitivně ukončí svou bezplatnou nabídku e-mailu na vlastní doméně, uživatele bude převádět na placené tarify. Řešením ale může být i přechod k jinému poskytovateli, například ke společnosti Seznam.cz, která nabízí zdarma Email Profi. O tom, co všechno umí a co se chystá do budoucna, se rozpovídal v rozhovoru pro Novinky.cz David Finger, který v Seznamu šéfuje divizi Emailu a službě Mapy.cz.