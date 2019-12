Půjde to i bez Googlu? Huawei ukáže nové vlajkové lodi v březnu

Mapy Google, mailový klient Gmail, přehrávač YouTube či obchod s aplikacemi Google Play. To jsou hlavní taháky operačního systému Android, nové chytré telefony se však musí kvůli americkým sankcím obejít bez nich. V osekané verzi Androidu tyto programy zkrátka nejsou nainstalované už od začátku.

A přece se bude prodávat. Nejlepší mobil od Huawei zamířil do Evropy Mobil

Prvními telefony, které šly s takovým hendikepem v letošním roce do prodeje, byly modely Mate 30 a Mate 30 Pro. A nyní patrně stejný osud čeká také nové vlajkové lodi této firmy. Richard Yu prohlásil, že premiéra je naplánována na konec března a nic nenasvědčuje tomu, že by se do té doby restrikce ze strany USA uklidnily.