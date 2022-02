Počítače zrychlí díky aktualizaci Windows 11

Podle serveru PC World je totiž již hotová oprava s označením KB5008353, která by konečně měla celý problém vyřešit. Vydána bude jako volitelná aktualizace v rámci pravidelných updatů, které vychází vždy na druhé úterý v měsíci – tedy aktuálně na 8. února.

Zástupci podniku zdůraznili, že celý systém byl navržen tak, aby práce byla svižnější a příjemnější. Kromě upravené nabídky Start je to vidět například i na aktualizacích, které by měly být zhruba o polovinu menší než v případě Windows 10. Všechna vylepšení by se tak k uživatelům postupně měla dostat rychleji.